コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Linear Regression - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Deutsch Português
ビュー:
1518
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者: tageiger

金融市場に対して、この方法は普通為替相場の偏差を判断する為に使用されます。

線形回帰によるトレンドラインの作成が最小二乗法をベースにしています。最小二乗法通り、トレンドラインにもっとも近く価格の点を通って直線が描かれます。次日の相場を予測してみる場合、論理的に考えれば次日の価格が今日の価格に近いです。上昇トレンドがある場合、次日の価格が現在値より上の偏差値を持つ可能性が高いです。回帰分析はこのような予想を確認します。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7197

Import of "minute bars" from forexite.com Import of "minute bars" from forexite.com

1分足のデータをforexite.comからターミナルに輸入するスクリプトです。

トレンド強度 トレンド強度

現在値と10日移動平均、20日移動平均、30日移動平均、40日移動平均、50日移動平均、60日移動平均との比較をベースにしたインジケータです。インジケータの値は定数です。: -100, -66, -33, 0, 33, 66, 100。

T3 TRIX (ROC of T6) T3 TRIX (ROC of T6)

T3 TRIXは、終値の指数移動平均により平滑化された変化率を表示します。

StrangeIndicator StrangeIndicator

オシレータ系のインディケータです。