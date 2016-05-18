tageiger

実際の制作者:金融市場に対して、この方法は普通為替相場の偏差を判断する為に使用されます。

線形回帰によるトレンドラインの作成が最小二乗法をベースにしています。最小二乗法通り、トレンドラインにもっとも近く価格の点を通って直線が描かれます。次日の相場を予測してみる場合、論理的に考えれば次日の価格が今日の価格に近いです。上昇トレンドがある場合、次日の価格が現在値より上の偏差値を持つ可能性が高いです。回帰分析はこのような予想を確認します。



