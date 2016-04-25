请观看如何免费下载自动交易
作者: tageiger
当应用于金融市场时, 这种方法通常用来判断价格极端偏离 "标准" 级别的时刻。
基于最小二乘法绘制使用线性回归的趋势线。这种方法假定已绘制直线的经过价格点, 以便价格点与该线之间的距离是最小的。在试图预测明天的价格时, 假设它们将靠近今天的价格值是合乎逻辑的。如果有上升趋势, 最好的猜测是, 这个价格值将接近当前值并具有一定向上的偏差。回归分析提供了这些假设的统计确定。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7197
