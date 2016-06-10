CodeBaseSeções
Indicadores

T3 TRIX (ROC of T6) - indicador para MetaTrader 4

Autor: convert FinGeR Alex orginal by Luis Damiani

A interpretação do gerador TRIX é muito simples, se os indicadores do gerador aumentarem, compraremos, e venderemos, se caírem. Para obter um gerador suavizado (ajustado) TRIX, pode usar uma média móvel.



Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7198

