T3 TRIX (ROC of T6) - indicador para MetaTrader 4
Autor: convert FinGeR Alex orginal by Luis Damiani
A interpretação do gerador TRIX é muito simples, se os indicadores do gerador aumentarem, compraremos, e venderemos, se caírem. Para obter um gerador suavizado (ajustado) TRIX, pode usar uma média móvel.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7198
