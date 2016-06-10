Script para preparação de "barras de minuto" a partir do site forexite.com para importar para МТ4

Primeira versão do indicador wlxBWWiseMan. Indica as velas de mudança da tendência.

Em anexo aos mercados financeiros, este método é utilizado normalmente para definir os pontos de desvio exagerado do preço a partir do nível "normal".

O indicador TRIX mostra a taxa porcentual de mudança (rate-of-change) da МА suavizada exponencial do preço de fechamento.