BW-wiseMan-1 - indicador para MetaTrader 4

Autor: wellx

Primeira versão do indicador wlx BWWise Man. Indica as velas de mudança da tendência. De acordo com o mais recente livro de Bill Williams.



Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7191

