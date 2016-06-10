CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

StrangeIndicator - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Deutsch 日本語
Visualizações:
1339
Avaliação:
(6)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: CrazyChart

Este indicador pertence ao grupo de osciladores.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7202

T3 TRIX (ROC of T6) T3 TRIX (ROC of T6)

O indicador TRIX mostra a taxa porcentual de mudança (rate-of-change) da МА suavizada exponencial do preço de fechamento.

Linear Regression Linear Regression

Em anexo aos mercados financeiros, este método é utilizado normalmente para definir os pontos de desvio exagerado do preço a partir do nível "normal".

SMI SMI

Indicador SMI. Baseado no livro "Momentum, Direction, and Divergence" por William Blau

FTLM_hist FTLM_hist

O indicador FTLM hist é um dos muitos indicadores digitais que apareceram depois de alguns artigos do Vladimir Kravchuk.