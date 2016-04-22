tageiger

Autor:Wenn auf den Finanzmärkten angewendet, wird mit dieser Methode die extreme Abweichung der Preise vom "Standard"-Level bestimmt.

Das Zeichnen einer Trendlinie mittels linearer Regression basiert auf der Methode der kleinsten Quadrate. Diese Methode errechnet eine gerade Linie durch die Punkte, in dem sie die Abstände zwischen den Preisen und der Linie minimiert. Ein Versuch die morgigen Preise vorauszusagen, führt logischerweise zur Annahme, die Werte in der Nähe der heutigen anzunehmen. Bei einen Aufwärtstrend, würde man die Preise in der Nähe der aktuellen mit einer gewissen Abweichung nach oben vermuten. Die Regressionsanalyse liefert die statistische Bestätigung dieser Annahmen.



