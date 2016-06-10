CodeBaseSeções
Indicadores

Plagiat - indicador para MetaTrader 4

HMA.mq4                                                                    
Copyright © 2006 WizardSerg <wizardserg@mail.ru>, ForexMagazine #104   
wizardserg@mail.ru                                                     
Revised by IgorAD,igorad2003@yahoo.co.uk                               
Personalized by iGoR AKA FXiGoR for the Trend Slope Trading method (T_S_T)


O nome do indicador  foi deixado como estava, isto é, Plagiat. Na versão original era HMA.mq4 (com base numa publicação na  ForexMagazine # 104 ").


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7146

