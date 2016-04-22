CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Plagiat - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 日本語 Português
Ansichten:
974
Rating:
(8)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance 
HMA.mq4                                                                    
Copyright © 2006 WizardSerg <wizardserg@mail.ru>, ForexMagazine #104   
wizardserg@mail.ru                                                     
Revised by IgorAD,igorad2003@yahoo.co.uk                               
Personalized by iGoR AKA FXiGoR for the Trend Slope Trading method (T_S_T)


Der Name des Indikators ist das, was er ist: ein Plagiat. In der ursprünglichen Version war es der HMA.mq4 (basierend auf einer Publikation in ForexMagazine #104").


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7146

Ein Währungsindex-Indikator Ein Währungsindex-Indikator

Der Währungsindex-Indikator kann CCI, RSI, Momentum, MACD und Stochastik berechnen.

CatFX50 CatFX50

Die CatFX50 ist ein leichtes und profitables System, aber es ist nicht so einfach. Seien Sie vernünftig und legen Stopps in einer Distanz von 34 Pips.

FanSimple8 FanSimple8

Der FanSimple zeigt die Richtigkeit der Umkehrung des gleitenden Durchschnitts Fächers auf unterschiedliche Zeiträume. Der Indikator umfasst vier gleitenden Durchschnitte mit den Werten 5, 21, 55, 233, die auf dem Chart angezeigt werden.

3C JRSX H 3C JRSX H

Durch die Verwendung von anspruchsvollen Glättungsalgorithmen hat dieser RSI hat geringeren Nachlauf und eine glattere Kurve.