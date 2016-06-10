Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
CatFX50 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 985
- Avaliação:
-
- Publicado:
Autor: see http://www.forex-tsd.com/showthread.php?t=523
Autor: see http://www.forex-tsd.com/showthread.php?t=523
O CatFX50 é um sistema fácil e vencedor, mas não tão simples. Sejam sensatos e coloquem stops a uma distância de 34 pips.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7142
Indica quando vender e quando comprar. A posição é aberta ao mudar a cor do indicador: ponto verde - compra, ponto vermelho - venda.Divergence
Mostra a situação quando a direção do preço e dos indicadores técnicos não é a mesma. Na maioria das vezes, o indicador ativa-se, ao atingir zonas de sobrecompra/sobrevenda (20;80).
Indicador de índice de moeda
Indicador de índices de moeda, com a possibilidade de calcular o CCI, RSI, Momentum, MACD e Stochastic.Plagiat
O nome do indicador foi deixado como estava, isto é, Plagiat. Na versão original era HMA.mq4 (com base numa publicação na ForexMagazine # 104 ").