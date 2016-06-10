Participe de nossa página de fãs
3C JRSX H - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 968
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor:
Weld, Jurik Research
Pelas suas propriedades, este indicador é absolutamente semelhante aos osciladores clássicos, além disso, aplica os mesmos métodos de análise técnica utilizados pelo RSI. Graças ao uso de algoritmos de suavização (ajustamento) mais sofisticados, ele tem menos latência e um curva mais suave.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7154
