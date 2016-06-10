CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

3C JRSX H - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Deutsch 日本語
Visualizações:
968
Avaliação:
(9)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor:

Weld, Jurik Research

Pelas suas propriedades, este indicador é absolutamente semelhante aos osciladores clássicos, além disso, aplica os mesmos métodos de análise técnica utilizados pelo RSI. Graças ao uso de algoritmos de suavização (ajustamento) mais sofisticados, ele tem menos latência e um curva mais suave.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7154

FanSimple8 FanSimple8

O indicador FanSimple mostra a exatidão da reversão do leque das médias em diferentes períodos. O indicador é composto por quatro médias móveis com valores de 5, 21, 55, 233, que se refletem no gráfico.

Plagiat Plagiat

O nome do indicador foi deixado como estava, isto é, Plagiat. Na versão original era HMA.mq4 (com base numa publicação na ForexMagazine # 104 ").

4 Period MA 4 Period MA

Indica o número de períodos para o cálculo da linha média do indicador.

Cálculo da terceira onda Elliott Cálculo da terceira onda Elliott

Script para calcular a terceira onda Elliott