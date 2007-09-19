CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Plagiat - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5277
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу 
HMA.mq4                                                                    
Copyright © 2006 WizardSerg <wizardserg@mail.ru>, ForexMagazine #104   
wizardserg@mail.ru                                                     
Revised by IgorAD,igorad2003@yahoo.co.uk                               
Personalized by iGoR AKA FXiGoR for the Trend Slope Trading method (T_S_T)


Имя индикатор  оставлено как было: Plagiat. В первоначальной версии было HMA.mq4 (по мотивам публикации в  ForexMagazine #104").


библиотека HighLowWeek библиотека HighLowWeek

Отображение уровней текущей недели!

VSI VSI

Индикатор, который вычисляет объем в секунду (или период) соответствующий MA.

Guppy Mulitple Moving Average (Long) Guppy Mulitple Moving Average (Long)

Индикатор позволяет торговцу понимать отношения рынка.

GentorCCIM GentorCCIM

Индикатор отображения медленной и быстрой ССI с раскрасками баров для определения паттернов и трендов.