HMA . mq4 Copyright © 2006 WizardSerg < wizardserg @ mail . ru >, ForexMagazine # 104 wizardserg @ mail . ru Revised by IgorAD , igorad2003 @ yahoo . co . uk Personalized by iGoR AKA FXiGoR for the Trend Slope Trading method ( T_S_T )





Имя индикатор оставлено как было: Plagiat. В первоначальной версии было HMA.mq4 (по мотивам публикации в ForexMagazine #104").