Indicador de índice de moeda - indicador para MetaTrader 4
O indicador Indexes_v7L calcula os índices de 8 moedas principais. Todos os 8 índices serão exibidos em uma janela. É possível habilitar a detecção automática do par de moedas, ao colocar no gráfico a saída dos índices correspondentes. Cálculo do CCI, RSI, Momentum, MACD e Stochastic a partir dos índices de moedas, bem como da aplicação de uma média móve(Moving Averages). O indicador exibe o aumento/diminuição do preço da moeda como uma porcentagem de algum valor inicial definido como 100% em relação à cesta de moedas. A inegável vantagem do indicador é a capacidade de ver o mercado inteiro de uma vez sem gráficos de comutação.
Todas as versões dos indicadores exigem que todos os 7 pares de moedas: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY.
Índices de moedas
MACD a partir dos índices de moeda
Stochastic a partir dos índices EUR e USD
