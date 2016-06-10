O indicador Indexes_v7L calcula os índices de 8 moedas principais. Todos os 8 índices serão exibidos em uma janela. É possível habilitar a detecção automática do par de moedas, ao colocar no gráfico a saída dos índices correspondentes. Cálculo do CCI, RSI, Momentum, MACD e Stochastic a partir dos índices de moedas, bem como da aplicação de uma média móve(Moving Averages). O indicador exibe o aumento/diminuição do preço da moeda como uma porcentagem de algum valor inicial definido como 100% em relação à cesta de moedas. A inegável vantagem do indicador é a capacidade de ver o mercado inteiro de uma vez sem gráficos de comutação.

Todas as versões dos indicadores exigem que todos os 7 pares de moedas: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY.

Índices de moedas

MACD a partir dos índices de moeda

Stochastic a partir dos índices EUR e USD



