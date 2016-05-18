無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Plagiat - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1024
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
HMA.mq4 Copyright © 2006 WizardSerg <wizardserg@mail.ru>, ForexMagazine #104 wizardserg@mail.ru Revised by IgorAD,igorad2003@yahoo.co.uk Personalized by iGoR AKA FXiGoR for the Trend Slope Trading method (T_S_T)
インディケータの名前をそのまま残しました。Plagiatです。元のバージョンとしてHMA.mq4ファイルを使いました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7146
通貨インデックスのインディケータ
CCI･RSI･モメンタム･MACD･ストキャスティクスが計算可能な通貨インデックスを示すインディケータです。CatFX50
CatFX50は、利益を上げる売買システムなのに、見るほど楽ではありません。気をつけて、34 pipsで損切りを設定してください。
3C JRSX H
上級のアルゴリズムのおかげで、これはより小さい遅延値、または平滑された形式を持ちます。4 Period MA
インディケータの移動平均線のための期関数を表示します。