CatFX50は、利益を上げる売買システムなのに、見るほど楽ではありません。気をつけて、34 pipsで損切りを設定してください。

CCI･RSI･モメンタム･MACD･ストキャスティクスが計算可能な通貨インデックスを示すインディケータです。

上級のアルゴリズムのおかげで、これはより小さい遅延値、または平滑された形式を持ちます。

インディケータの移動平均線のための期関数を表示します。