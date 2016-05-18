コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Plagiat - MetaTrader 4のためのインディケータ

HMA.mq4                                                                    
Copyright © 2006 WizardSerg <wizardserg@mail.ru>, ForexMagazine #104   
wizardserg@mail.ru                                                     
Revised by IgorAD,igorad2003@yahoo.co.uk                               
Personalized by iGoR AKA FXiGoR for the Trend Slope Trading method (T_S_T)


インディケータの名前をそのまま残しました。Plagiatです。元のバージョンとしてHMA.mq4ファイルを使いました。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7146

