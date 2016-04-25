请观看如何免费下载自动交易
HMA.mq4 版权 © 2006 WizardSerg <wizardserg@mail.ru>, ForexMagazine #104 wizardserg@mail.ru 修订 由 IgorAD,igorad2003@yahoo.co.uk 个性化 由 iGoR AKA FXiGoR 修改 了 趋势 坡度 交易 方法 (T_S_T)
指标的名字留作: Plagiat。在原始版本里它是 HMA.mq4 (基于在 ForexMagazine #104 里发表的内容)。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7146
