Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
FanSimple8 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 916
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: não especificado
O indicador FanSimple mostra a exatidão da reversão do leque das médias em diferentes períodos. O indicador é composto por quatro médias móveis com valores de 5, 21, 55, 233, que se refletem no gráfico. No canto superior direito, encontram-se seis ícones em forma de setas azuis para cima, vermelhas para baixo e rombos cinzas, respetivamente para os períodos М1, М5, М15, Н1, Н4, D1.
O indicador FanSimple mostra a exatidão da reversão do leque das médias em diferentes períodos. O indicador é composto por quatro médias móveis com valores de 5, 21, 55, 233, que se refletem no gráfico. No canto superior direito, encontram-se seis ícones em forma de setas azuis para cima, vermelhas para baixo e rombos cinzas, respetivamente para os períodos М1, М5, М15, Н1, Н4, D1.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7147
Plagiat
O nome do indicador foi deixado como estava, isto é, Plagiat. Na versão original era HMA.mq4 (com base numa publicação na ForexMagazine # 104 ").Indicador de índice de moeda
Indicador de índices de moeda, com a possibilidade de calcular o CCI, RSI, Momentum, MACD e Stochastic.
3C JRSX H
Graças ao uso de algoritmos de suavização (ajustamento) mais sofisticados, este RSI tem menos latência e uma curva mais suave.4 Period MA
Indica o número de períodos para o cálculo da linha média do indicador.