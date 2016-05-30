Participe de nossa página de fãs
FX5_MACD_Divergence - indicador para MetaTrader 4
Após o sucesso do indicador original, eu decidi escrever mais programas que monitoram a divergência entre o preço e outros indicadores.
Este indicador constrói uma linha de divergência entre o preço atual e a MACD, e emite sinais de compra ou venda, exibindo setas verdes e vermelhas. Tem um recurso embutido para emitir o alerta. Tal como acontece com o indicador original, a divergência de alta é indicada pelas linhas verdes, a a divergência de baixa, pelas vermelhas. Se a divergência for clássica, a linha será sólida, e se o seu tipo for de pivô, a linha será pontilhada.
Eu espero que você faça um lucro usando este indicador.
Alterações na versão 1.1:
- Esta versão é projetada para os traiders que não querem redesenhar os sinais. Os sinais não são redesenhados, mas eles têm um atraso de uma vela.
