Na edição de fevereiro da revista Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES, David Sepiashvili introduziu uma nova ideia para correger os níveis de sobrecompra/sobrevenda. A vantagem dessa abordagem é que ele pode ser aplicado às várias condições de mercado, sem levar em conta o período de faturamento. Esta padronização faz com que o indicador seja mais fácil de usar na análise em vários períodos.

O artigo contém dois algoritmos diferentes para correger a largura das bandas de sobrecompra ou sobrevenda RSI. Este indicador desenha o RSI e os níveis auto-corregidos de sobrecompra/sobrevenda.

Se o parâmetro MA-Method for definido true, as linhas serão calculadas de acordo com um algoritmo baseado em uma média móvel. Se for definido false, ele usará um algoritmo alternativo baseado no desvio padrão.