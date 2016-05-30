Este código é uma simples variação sobre as bandas de Bollinger para MetaTrader4. Se substituirmos o desvio padrão da ATR, nos vamos ter bandas STARC (StarcBands).

Você nunca viu nada semelhante a este indicador. Este indicador desenha os níveis diários RSI no seu gráfico, como o Camarilla e o Pivot. Os níveis são muito fortes e demonstrativos. Немедленно попробуйте этот индикатор!

Nova variação do indicador original de divergência. Ele mostra a diferença entre o preço e o indicador MACD, e dá sinais de compra e venda de acordo com o tipo de divergência.