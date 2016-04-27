

元のインジケータが成功した後で、より多くのダイバージェンスに関するプログラムを開発することに決めました。











このインジケータは、価格とMACDのダイバージェンスを表示します。また、緑の矢印で買いシグナルを示し、赤い矢印で売りシグナルを示します。組み込みのシグナル配信を実行する関数があります。元のインジケータと同じ様に、ブルダイバージェンスは緑色でハイライトされ、ベアダイバージェンスは赤色でハイライトされます。一般的なダイバージェンスが実線で表示され、ヒドゥンダイバージェンスが破線で表示されます。











少しでもお役に立てれば幸いです。



更新Ver. 1.1:

この更新版は再描画されるシグナルが嫌なトレーダーにおすすめです。シグナルは再描画されませんが、1本足の遅延が発生します。