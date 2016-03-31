请观看如何免费下载自动交易
在最初的指标获得成功后, 我决定开发更多的指标用于侦测价格和其他指标的背离.
本指标会画出MACD指标的背离线, 并且根据显示的绿色和红色箭头提供买入和卖出信号. 它还有内建的提醒功能. 和最初的指标一样, 牛势背离以绿色线画出而熊势背离用红色线画出. 如果背离是经典类型, 线就是实线儿如果类型是反转的线就是虚线.
希望您能从此指标中取得最大的收益.
版本 1.1 的改动:
- 本版本针对的是不想要重绘信号的交易者. 信号不会重绘, 但是它们会延迟一个柱.
