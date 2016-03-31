代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

FX5_MACD_Divergence - MetaTrader 4脚本

[Deleted] | Chinese English Русский Deutsch 日本語 Português
显示:
10485
等级:
(56)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务


在最初的指标获得成功后, 我决定开发更多的指标用于侦测价格和其他指标的背离.





本指标会画出MACD指标的背离线, 并且根据显示的绿色和红色箭头提供买入和卖出信号. 它还有内建的提醒功能. 和最初的指标一样, 牛势背离以绿色线画出而熊势背离用红色线画出. 如果背离是经典类型, 线就是实线儿如果类型是反转的线就是虚线.





希望您能从此指标中取得最大的收益.

版本 1.1 的改动:

- 本版本针对的是不想要重绘信号的交易者. 信号不会重绘, 但是它们会延迟一个柱.

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7116

Waddah Attar RSI 水平 Waddah Attar RSI 水平

您以前从未见过像这样的指标. 本指标在图表上画出每日 RSI 水平, 就像 CAMERILLA 和轴点一样. 这些水平线的功能强大也很匹配. 赶紧试一试吧.

Waddah Attar 每周 CAMERILLA Waddah Attar 每周 CAMERILLA

本指标通过回溯测试画出每周的 CAMERILLA 水平 H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4 .

FX5_SelfAdjustingRSI FX5_SelfAdjustingRSI

FX5_SelfAdjustingRSI 指标画的是自调节 RSI, 超买超卖水平是由 David Sepiashvili 所建议的.

FXA0 - RSI Crossing 50 plus ATR ver1.2.mq4 FXA0 - RSI Crossing 50 plus ATR ver1.2.mq4

本指标是基于 Jamie Saettele 的超越70和30系统. 基本上就是RSI与ATR交叉时入场.