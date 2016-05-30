Nova variação do indicador original de divergência. Ele mostra a diferença entre o preço e o indicador MACD, e dá sinais de compra e venda de acordo com o tipo de divergência.

Você nunca viu nada semelhante a este indicador. Este indicador desenha os níveis diários RSI no seu gráfico, como o Camarilla e o Pivot. Os níveis são muito fortes e demonstrativos. Немедленно попробуйте этот индикатор!