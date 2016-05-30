CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Suporte e resistência - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Deutsch 日本語
Visualizações:
3585
Avaliação:
(10)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador mostra as linhas de suporte e resistência baseadas em fractais.





Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7118

FX5_MACD_Divergence FX5_MACD_Divergence

Nova variação do indicador original de divergência. Ele mostra a diferença entre o preço e o indicador MACD, e dá sinais de compra e venda de acordo com o tipo de divergência.

Waddah Attar RSI Level Waddah Attar RSI Level

Você nunca viu nada semelhante a este indicador. Este indicador desenha os níveis diários RSI no seu gráfico, como o Camarilla e o Pivot. Os níveis são muito fortes e demonstrativos. Немедленно попробуйте этот индикатор!

FX5_SelfAdjustingRSI FX5_SelfAdjustingRSI

O indicador desenha os níveis auto-corregidos de sobrecompra/sobrevenda RSI, propostos por David Sepiashvili.

Rotação do texto Rotação do texto

Um exemplo simples de como trabalhar com objetos: criar o objeto, alterar as propriedades, redesenhar o gráfico.