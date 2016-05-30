Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Waddah Attar RSI Level - indicador para MetaTrader 4
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Você nunca viu nada semelhante a este indicador. Este indicador desenha os níveis diários RSI no seu gráfico, como o Camarilla e o Pivot. Os níveis são muito fortes e demonstrativos. Experimente agora mesmo este indicador!
Ele desenha os níveis e subníveis RSI ( 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 ), que você mesmo pode especificar nas configurações.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7103
