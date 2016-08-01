

Nach dem Erfolg des ursprünglichen Indikatoren habe ich beschlossen, mehrere Programme zu schreiben, welche die Abweichung zwischen dem Preis und den anderen Indikatoren verfolgen.











Dieser Indikator zeichnet die Abweichungslinien zwischen dem laufenden Preis und dem MACD sowie gibt Kauf-/Verkaufssignale durch die Darstellung von grünen und roten Pfeilen. Es gibt auch eine integrierte Alarmfunktion. Wie auch im ursprünglichen Indikatoren ist die bullishe Divergenz mit grünen Linien und die bearishe Divirgenz mit roten Linien bezeichnet. Bei der klassischen Abweichung wird die Linie durchgezogen und bei der umgedrehten Divergenz unterbrochen sein.











Hoffentlich profitieren Sie von diesem Indikatoren.



Veränderungen in der Version 1.1:

- Diese Version ist für die Händler bestimmt, die keine neu gezeichneten Signale wollen. Hier sind die Signale nicht neu gezeichnet, sie werden aber eine Kerze verzögert.