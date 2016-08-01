und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
FX5_MACD_Divergence - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1633
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Nach dem Erfolg des ursprünglichen Indikatoren habe ich beschlossen, mehrere Programme zu schreiben, welche die Abweichung zwischen dem Preis und den anderen Indikatoren verfolgen.
Dieser Indikator zeichnet die Abweichungslinien zwischen dem laufenden Preis und dem MACD sowie gibt Kauf-/Verkaufssignale durch die Darstellung von grünen und roten Pfeilen. Es gibt auch eine integrierte Alarmfunktion. Wie auch im ursprünglichen Indikatoren ist die bullishe Divergenz mit grünen Linien und die bearishe Divirgenz mit roten Linien bezeichnet. Bei der klassischen Abweichung wird die Linie durchgezogen und bei der umgedrehten Divergenz unterbrochen sein.
Hoffentlich profitieren Sie von diesem Indikatoren.
Veränderungen in der Version 1.1:
- Diese Version ist für die Händler bestimmt, die keine neu gezeichneten Signale wollen. Hier sind die Signale nicht neu gezeichnet, sie werden aber eine Kerze verzögert.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7116
Sie haben noch nie so einen Indikatoren gesehen. Dieser Indikator zeichnet die täglichen RSI-Level auf Ihrer Chart wie Camarilla und Pivot. Diese Ebenen sind sehr stark und indikativ. Probieren Sie diesen Indikatoren sofort!Waddah Attar Weekly CAMERILLA
Der Indikator zeichnet die wöchentlichen Camarilla-Level (H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4) mit dem Back-Test auf.
Der Indikator zeigt die Unterstützungs- und Widerstandslinien auf der Basis der Fraktale.FX5_SelfAdjustingRSI
Der Indikator zeichnet die von David Sepiashvili vorgeschlagenen, sich selbst regulierenden überkauften bzw. überverkauften RSI-Ebenen.