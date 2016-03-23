CodeBaseРазделы
FX5_MACD_Divergence - индикатор для MetaTrader 4

Новая вариация оригинального индикатора дивергенции. Она показывает расхождение между ценой и индикатором MACD, а также дает сигналы на продажу или покупку в соответствии с типом этого расхождения.

После успеха оригинального индикатора я решил написать больше программ, отслеживающих дивергенцию между ценой и другими индикаторами.





Этот индикатор строит линии дивергенции между текущей ценой и MACD, а также дает сигналы на покупку или продажу путем отображения зеленых и красных стрелок. Имеется встроенная функция отсылки алерта. Как и в оригинальном индикаторе, бычья дивергенция обозначается зелеными линиями, медвежья - красными. Если дивергенция классическая, линия будет сплошная, а если ее тип разворотный, то линия будет пунктирной.





Надеюсь, вы получите прибыль, используя этот индикатор.

Изменения в версии 1.1:

- Эта версия предназначена для трейдеров, которые не хотят перерисованных сигналов. Сигналы не перерисованные, но они задерживаются на одну свечу.

