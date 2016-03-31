代码库部分
Waddah Attar RSI 水平 - MetaTrader 4脚本

Ahmad Waddah Attar | Chinese English Русский Deutsch 日本語 Português
在MetaEditor如何使用下载的代码
您以前从未见过像这样的指标. 本指标在图表上画出每日 RSI 水平, 就像 CAMERILLA 和轴点一样. 这些水平线的功能强大也很匹配. 赶紧试一试吧.

它画出 RSI 的水平 ( 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 )  以及您可以在其属性中定义的 ExtraLevel.




 

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7103

