Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Waddah Attar Daily CAMARILLA - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1159
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador desenha os níveis diários Camarilla (H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4) com back-teste.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7100
Stoller Average Range Channels
Este código é uma simples variação sobre as bandas de Bollinger para MetaTrader4. Se substituirmos o desvio padrão da ATR, nos vamos ter bandas STARC (StarcBands).Waddah Attar Weekly Pivot Fibo Indicator
Este indicador desenha a linha semanal de pivô tendo em conta sete níveis de resistência (R1, R2, R3 ...) e de suporte (S1, S2, S3 ...).
Waddah Attar Weekly CAMERILLA
O indicador desenha os níveis semanais Camarilla (H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4) com back-teste.Waddah Attar RSI Level
Você nunca viu nada semelhante a este indicador. Este indicador desenha os níveis diários RSI no seu gráfico, como o Camarilla e o Pivot. Os níveis são muito fortes e demonstrativos. Немедленно попробуйте этот индикатор!