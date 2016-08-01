Der Indikator zeichnet die täglichen Camarilla-Level (H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4) mit dem Back-Test auf.

Der Indikator zeichnet die wöchentlichen Camarilla-Level (H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4) mit dem Back-Test auf.

Eine neue Variation des ursprünglichen Abweichungsindikatoren. Sie zeigt die Abweichung zwischen dem Preis und dem MACD-Indikatoren und gibt Kauf-/Verkaufssignale abhängig von der Art dieser Abweichung.

Der Indikator zeigt die Unterstützungs- und Widerstandslinien auf der Basis der Fraktale.