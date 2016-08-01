Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Waddah Attar RSI Level - Indikator für den MetaTrader 4
Sie haben noch nie so einen Indikatoren gesehen. Dieser Indikator zeichnet die täglichen RSI-Level auf Ihrer Chart wie Camarilla und Pivot. Diese Ebenen sind sehr stark und indikativ. Probieren Sie diesen Indikatoren sofort!
Er zeichnet die RSI-Level und -Sublevel ( 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 ), die Sie selbst in den Einstellungen angeben.
