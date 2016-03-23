CodeBaseРазделы
Waddah Attar RSI Level - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор отрисовывает дневные уровни RSI на вашем графике. Уровни очень сильные и показательные. Попробуйте сами!
Уровни и подуровни RSI ( 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 ) для отрисовки вы можете сами задать в настройках.




 

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7103

Waddah Attar Weekly CAMERILLA Waddah Attar Weekly CAMERILLA

Индикатор отрисовывает недельные уровни Camarilla (H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4) с бэк-тестом.

Waddah Attar Daily CAMARILLA Waddah Attar Daily CAMARILLA

Индикатор отрисовывает дневные уровни Camarilla (H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4) с бэк-тестом.

FX5_MACD_Divergence FX5_MACD_Divergence

Показывает дивергенцию между ценой и MACD, дает Buy/Sell сигналы.

Поддержка и Сопротивление Поддержка и Сопротивление

ИНдикатор показывает линии поддержки и сопротивления на основе фракталов.