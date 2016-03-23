Индикатор отрисовывает дневные уровни RSI на вашем графике. Уровни очень сильные и показательные. Попробуйте сами!Уровни и подуровни RSI ( 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 ) для отрисовки вы можете сами задать в настройках.







