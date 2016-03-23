Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Waddah Attar RSI Level - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6309
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор отрисовывает дневные уровни RSI на вашем графике. Уровни очень сильные и показательные. Попробуйте сами!
Уровни и подуровни RSI ( 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 ) для отрисовки вы можете сами задать в настройках.
Уровни и подуровни RSI ( 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 ) для отрисовки вы можете сами задать в настройках.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7103
Waddah Attar Weekly CAMERILLA
Индикатор отрисовывает недельные уровни Camarilla (H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4) с бэк-тестом.Waddah Attar Daily CAMARILLA
Индикатор отрисовывает дневные уровни Camarilla (H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4) с бэк-тестом.
FX5_MACD_Divergence
Показывает дивергенцию между ценой и MACD, дает Buy/Sell сигналы.Поддержка и Сопротивление
ИНдикатор показывает линии поддержки и сопротивления на основе фракталов.