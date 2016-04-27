コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Waddah Attar RSI Level - MetaTrader 4のためのインディケータ

Ahmad Waddah Attar | Japanese English Русский 中文 Deutsch Português
ビュー:
1455
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
そのようなものは見たことがないでしょう。このインディケータは、チャート上にカマリラとピボットなど日ごとのRSIレベルを表示します。とても記述的です。ぜひ使ってみてください!
設定によって、日ごとのRSIレベル（20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80）を表示します。




 

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7103

