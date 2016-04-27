無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Waddah Attar RSI Level - MetaTrader 4のためのインディケータ
そのようなものは見たことがないでしょう。このインディケータは、チャート上にカマリラとピボットなど日ごとのRSIレベルを表示します。とても記述的です。ぜひ使ってみてください!
設定によって、日ごとのRSIレベル（20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80）を表示します。
Waddah Attar Weekly CAMERILLA
このインディケータは、週ごとのカマリラレベルを表示します(H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4)。Waddah Attar Daily CAMARILLA
このインディケータは、日ごとのカマリラレベルを表示します(H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4)。
FX5_MACD_Divergence
ダイバージェンスの主題による変奏曲です。これは、価格とMACDが逆に動くことを指します。また、ダイバージェンスによって買い･売りシグナルを出します。サポート&レジスタンス
このインディケータは、フラクタルに基づいてサポート/レジスタンスレベルを表示します。