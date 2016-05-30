Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Stoller Average Range Channels - indicador para MetaTrader 4
Desenvolvido por Manning Stoller no início de 1980, estas bandas vai encolher e expandir dependendo das flutuações ATR.
as bandas STARC (ou Stoller Average Range Channels) são calculadas para calcular a volatilidade do mercado.
Fórmula original de Stoller:
Banda superior: SMA(6) + 2 * ATR(15)
Banda inferior: SMA(6) - 2 * ATR(15)
A função deste indicador é diferente das funções de outros indicadores baseados nas bandas.
Se o preço estiver próximo da faixa superior, existe um elevado risco de compra enquanto reduz o risco de venda. E pelo contrário, se o preço estiver perto da barra inferior, há um alto risco de venda e baixo risco de compra.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7098
