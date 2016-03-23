Смотри, как бесплатно скачать роботов
Stoller Average Range Channels - индикатор для MetaTrader 4
Разработанные Мэннингом Столлером в начале 1980 гг, эти полосы будут сокращаться и расширяться в зависимости от колебаний ATR.
STARC (или Stoller Average Range Channels) полосы рассчитываются для учета волатильности рынка.
Оригинальная формула Столлера:
Верхняя полоса: SMA(6) + 2 * ATR(15)
Нижняя полоса: SMA(6) - 2 * ATR(15)
Функция этого индикатора отличается от функций других индикаторов, основанных на полосах.
Если цена приближается к верхней полосе, то возникает высокий риск на покупку, но снижается риск на продажу. И наоборот, если цена приближается к нижней полосе, то здесь высок риск для продажи и низок — для покупки.
