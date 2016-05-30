CodeBaseSeções
Indicadores

Waddah Attar Pivot Fibo Dayly Indicator - indicador para MetaTrader 4

Ahmad Waddah Attar | Portuguese English Русский 中文 Deutsch 日本語
Visualizações:
1589
Avaliação:
(9)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador desenha a linha Pivot, sete níveis R (resistência) e sete níveis de S (suporte) com back-teste. Indicador consta de dois outros indicadores, isto é, o Waddah_Attar_Pivot_Fibo_First.mq4 e o Waddah_Attar_Pivot_Fibo_Second.mq4

Eu não consigo desenhar 15 linhas com um indicador, então eu combinei os dois para fazer isso. Coloque ambos os indicadores no gráfico, para desenhar todos os níveis.



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7095

