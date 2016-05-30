Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Waddah Attar Pivot Fibo Dayly Indicator - indicador para MetaTrader 4
O indicador desenha a linha Pivot, sete níveis R (resistência) e sete níveis de S (suporte) com back-teste. Indicador consta de dois outros indicadores, isto é, o Waddah_Attar_Pivot_Fibo_First.mq4 e o Waddah_Attar_Pivot_Fibo_Second.mq4
Eu não consigo desenhar 15 linhas com um indicador, então eu combinei os dois para fazer isso. Coloque ambos os indicadores no gráfico, para desenhar todos os níveis.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7095
