Stoller Average Range Channels - Indikator für den MetaTrader 4
Entwickelt von Manning Stoller Anfang der 1980er Jahre, diese Bänder werden enger und breiter abhängig von den ATR-Schwingungen.
STARC (Stoller Average Range Channels) Bänder werden zur Erfassung der Marktvolatilität kalkuliert.
Ursprüngliche Formel von Stoller:
Obere Band: SMA(6) + 2 * ATR(15)
Untere Band: SMA(6) - 2 * ATR(15)
Die Funktion dieses Indikatoren unterscheidet sich von denen der anderen auf Bändern basierenden Indikatoren.
Sollte sich der Preis die obere Band nähern, dann entsteht ein hohes Risiko für Kaufen, wobei sich das Risiko vom Verkaufen mindert sich. Und umgekehrt, wenn sich der Preis die untere Band nähert, dann ist das Risiko vom Verkaufen hoch und vom Kaufen niedrig.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7098
