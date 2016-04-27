無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Stoller Average Range Channels - MetaTrader 4のためのインディケータ
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
1980年代初期にマニング・ストーラーによって開発されて、バンドは縮小して、平均的本当の範囲構成要素の変動に従い拡大します。
STARC（またはストーラーAverage Range Channels）バンドは、市場不安定性を取り入れることを意図しています。
最初のストーラー手法は以下の通りです。:
上部バンド: SMA(6) + 2 * ATR(15)
下部バンド: SMA(6) - 2 * ATR(15)
Starc Bandsの機能は、他のBandsベースの指標とは異なります。
価格アクションが上部バンドまで上がるならば、買う大きな危険と売る低いリスクがあります。逆であるように、価格アクションが下部のバンドまで上がるならば、売る大きな危険と買う低いリスクがあります。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7098
