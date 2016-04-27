このインディケータは、週ごとのピボットライン、7つのレジスタンスライン(R1、R2、R3…)と7つのサポートライン(S1、S2、S3…)を表示します。

