コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Stoller Average Range Channels - MetaTrader 4のためのインディケータ

[Удален] | Japanese English Русский 中文 Deutsch Português
ビュー:
866
評価:
(11)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

1980年代初期にマニング・ストーラーによって開発されて、バンドは縮小して、平均的本当の範囲構成要素の変動に従い拡大します。

STARC（またはストーラーAverage Range Channels）バンドは、市場不安定性を取り入れることを意図しています。

最初のストーラー手法は以下の通りです。:

上部バンド: SMA(6) + 2 * ATR(15)

下部バンド: SMA(6) - 2 * ATR(15)

Starc Bandsの機能は、他のBandsベースの指標とは異なります。

価格アクションが上部バンドまで上がるならば、買う大きな危険と売る低いリスクがあります。逆であるように、価格アクションが下部のバンドまで上がるならば、売る大きな危険と買う低いリスクがあります。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7098

Waddah Attar Weekly Pivot Fibo Indicator Waddah Attar Weekly Pivot Fibo Indicator

このインディケータは、週ごとのピボットライン、7つのレジスタンスライン(R1、R2、R3…)と7つのサポートライン(S1、S2、S3…)を表示します。

Waddah Attar Pivot Fibo Dayly Indicator Waddah Attar Pivot Fibo Dayly Indicator

このインディケータは、バックテストとともにピボットライン、7つのレジスタンスラインと7つのサポートラインを表示します。

WcciPaterns Sep WcciPaterns Sep

インディケータWcciPaternsのもう一つのバージョンで、オシレーター系です。

Waddah Attar Daily CAMARILLA Waddah Attar Daily CAMARILLA

このインディケータは、日ごとのカマリラレベルを表示します(H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4)。