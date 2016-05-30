CodeBaseSeções
Waddah Attar Weekly Pivot Fibo Indicator - indicador para MetaTrader 4

Ahmad Waddah Attar | Portuguese English Русский 中文 Deutsch 日本語
Visualizações:
1539
Avaliação:
(11)
Publicado:
Atualizado:
O indicador desenha a linha Pivot, sete níveis R (resistência) e sete níveis de S (suporte) com back-teste. Indicador consta de dois outros indicadores, isto é, o Waddah_Attar_Pivot_Fibo_First.mq4 e o Waddah_Attar_Pivot_Fibo_Second.mq4<br0/>


Eu não consigo desenhar 15 linhas com um indicador, então eu combinei os dois para fazer isso. Coloque ambos os indicadores no gráfico, para desenhar todos os níveis.<br2/>



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7096

