它是由 Manning Stoller 在1980年代早期开发的, 根据ATR组件的波动, 通道会有所缩放.STARC (或 Stoller Average Range Channels) 带用于计算市场的波动.最初的 Stoller 公式为:上面部分(Upper Band): SMA(6) + 2 * ATR(15)下面部分(Lower Band): SMA(6) - 2 * ATR(15)Starc Bands 的功能与其他通道类型指标不同.如果价格接近通道上沿, 买入风险较高而卖出风险较低. 相反, 如果价格接近通道下沿, 卖出风险较高而买入风险较低.