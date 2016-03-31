请观看如何免费下载自动交易
Stoller 平均范围通道 (Average Range Channels, Starc) - MetaTrader 4脚本
它是由 Manning Stoller 在1980年代早期开发的, 根据ATR组件的波动, 通道会有所缩放.
STARC (或 Stoller Average Range Channels) 带用于计算市场的波动.
最初的 Stoller 公式为:
上面部分(Upper Band): SMA(6) + 2 * ATR(15)
下面部分(Lower Band): SMA(6) - 2 * ATR(15)
Starc Bands 的功能与其他通道类型指标不同.
如果价格接近通道上沿, 买入风险较高而卖出风险较低. 相反, 如果价格接近通道下沿, 卖出风险较高而买入风险较低.
由MetaQuotes Ltd译自英文
