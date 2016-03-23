CodeBaseРазделы
Индикаторы

Waddah Attar Weekly Pivot Fibo Indicator - индикатор для MetaTrader 4

Ahmad Waddah Attar | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5313
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Опубликован:
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу


Индикатор отрисовывает линию Pivot, семь уровней R (сопротивления) и семь уровней S (поддержки) с бэк-тестом. Индикатор, в свою очередь, состоит из двух других индикаторов: Waddah_Attar_Pivot_Fibo_First.mq4 и Waddah_Attar_Pivot_Fibo_Second.mq4<br0/>


Я не могу рисовать 15 линий одним индикатором, поэтому объединил для этого два. Разместите оба индикатора на графике, чтобы отрисовать все уровни.<br2/>



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7096

