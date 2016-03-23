

Индикатор отрисовывает линию Pivot, семь уровней R (сопротивления) и семь уровней S (поддержки) с бэк-тестом. Индикатор, в свою очередь, состоит из двух других индикаторов: Waddah_Attar_Pivot_Fibo_First.mq4 и Waddah_Attar_Pivot_Fibo_Second.mq4<br0/>



Я не могу рисовать 15 линий одним индикатором, поэтому объединил для этого два. Разместите оба индикатора на графике, чтобы отрисовать все уровни.<br2/>





