Indikatoren

Waddah Attar Weekly Pivot Fibo Indicator - Indikator für den MetaTrader 4

Ahmad Waddah Attar
Ansichten:
1131
Rating:
(11)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance


Der Indikator zeichnet die Pivot-Linie, sieben R-Ebenen (Widerstand) und sieben S-Ebenen (Unterstützung) mit dem Back-Test auf. Der Indikator besteht wiederum aus zwei anderen Indikatoren: Waddah_Attar_Pivot_Fibo_First.mq4 und Waddah_Attar_Pivot_Fibo_Second.mq4<br0/>


Ich kann nicht 15 Linien mit einem Indikator zeichnen, deshalb habe ich zu diesem Zweck die zwei Indikatoren integriert. Setzen Sie die beiden Indikatoren in der Grafik, um alle Ebenen aufzuzeichnen.<br2/>



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7096

