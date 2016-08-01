

Der Indikator zeichnet die Pivot-Linie, sieben R-Ebenen (Widerstand) und sieben S-Ebenen (Unterstützung) mit dem Back-Test auf. Der Indikator besteht wiederum aus zwei anderen Indikatoren: Waddah_Attar_Pivot_Fibo_First.mq4 und Waddah_Attar_Pivot_Fibo_Second.mq4<br0/>



Ich kann nicht 15 Linien mit einem Indikator zeichnen, deshalb habe ich zu diesem Zweck die zwei Indikatoren integriert. Setzen Sie die beiden Indikatoren in der Grafik, um alle Ebenen aufzuzeichnen.<br2/>





