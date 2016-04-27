

このインディケータは、バックテストとともにピボットライン、7つのレジスタンスラインと7つのサポートラインを表示します。インディケータWaddah_Attar_Pivot_Fibo_First.mq4とインディケータWaddah_Attar_Pivot_Fibo_Second.mq4から構成されます。<br0/>



1つのインディケータで15つのラインを描画することが不可能なので、この2つのインディケータを組み合わせました。全てのラインを描画するために、インディケータを2つともチャート上にドラッグ＆ドロップしてください。<br2/>





