Waddah Attar Weekly Pivot Fibo Indicator - MetaTrader 4のためのインディケータ
このインディケータは、バックテストとともにピボットライン、7つのレジスタンスラインと7つのサポートラインを表示します。インディケータWaddah_Attar_Pivot_Fibo_First.mq4とインディケータWaddah_Attar_Pivot_Fibo_Second.mq4から構成されます。<br0/>
1つのインディケータで15つのラインを描画することが不可能なので、この2つのインディケータを組み合わせました。全てのラインを描画するために、インディケータを2つともチャート上にドラッグ＆ドロップしてください。<br2/>
