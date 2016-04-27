コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Waddah Attar Weekly Pivot Fibo Indicator - MetaTrader 4のためのインディケータ

Ahmad Waddah Attar | Japanese English Русский 中文 Deutsch Português
ビュー:
1580
評価:
(11)
パブリッシュ済み:
このインディケータは、バックテストとともにピボットライン、7つのレジスタンスラインと7つのサポートラインを表示します。インディケータWaddah_Attar_Pivot_Fibo_First.mq4とインディケータWaddah_Attar_Pivot_Fibo_Second.mq4から構成されます。<br0/>


1つのインディケータで15つのラインを描画することが不可能なので、この2つのインディケータを組み合わせました。全てのラインを描画するために、インディケータを2つともチャート上にドラッグ＆ドロップしてください。<br2/>



MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7096

