指标

Waddah Attar 每周轴点斐波那契指标 - MetaTrader 4脚本

Ahmad Waddah Attar | Chinese English Русский Deutsch 日本語 Português
本指标在回溯测试中画出每周轴线以及七条向上的水平线( R1,R2,R3 ... ) 和七条向下的水平线 ( S1,S2,S3 ...).. 本指标包含两个指标, Waddah_Attar_Weekly_Pivot_Fibo_First.mq4 和 Waddah_Attar_Weekly_Pivot_Fibo_Second.mq4


我无法在一个指标中画出15条线, 所以我使用了两个指标. 把两个指标放到图表上就能画出所有的线.



