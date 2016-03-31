

本指标在回溯测试中画出每周轴线以及七条向上的水平线( R1,R2,R3 ... ) 和七条向下的水平线 ( S1,S2,S3 ...).. 本指标包含两个指标, Waddah_Attar_Weekly_Pivot_Fibo_First.mq4 和 Waddah_Attar_Weekly_Pivot_Fibo_Second.mq4



我无法在一个指标中画出15条线, 所以我使用了两个指标. 把两个指标放到图表上就能画出所有的线.





