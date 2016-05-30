A espiral de Fibonacci é uma das melhores ferramentas que podem ser obtidas ​​através das incríveis seqüências e números de Fibonacci. De acordo com muitos traders, é uma ferramenta poderosa para prever o comportamento dos mercados financeiros. A formação da espiral de Fibonacci pode ser observada na natureza: como exemplos podem servir a formação das conchas dos moluscos, das pétalas das flores, dos frutos, e até mesmo a formação de galáxias.A espiral de Fibonacci é uma espiral especial que cresce a partir de um centro com base na proporção áurea de Fibonacci (1:1.618). Cada vez que a espiral descreve uma revolução completa, expande-se em conformidade com a secção áurea.Este script desenha a espiral áurea de Fibonacci no gráfico. Ele é simples e cômodo de usar.Depois de iniciar o script, ele vai desenhar um quadrado e uma espiral. Se o quadrado for dimensionado incorretamente, você pode alterar o seu tamanho, e a espiral será imediatamente redesenhada. Redimensionar o quadrado até obter a forma desejada de uma espiral. Espero que você goste deste indicador.