Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
FX5_FiboSpiralScript - script para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1551
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A espiral de Fibonacci é uma das melhores ferramentas que podem ser obtidas através das incríveis seqüências e números de Fibonacci. De acordo com muitos traders, é uma ferramenta poderosa para prever o comportamento dos mercados financeiros. A formação da espiral de Fibonacci pode ser observada na natureza: como exemplos podem servir a formação das conchas dos moluscos, das pétalas das flores, dos frutos, e até mesmo a formação de galáxias.
A espiral de Fibonacci é uma espiral especial que cresce a partir de um centro com base na proporção áurea de Fibonacci (1:1.618). Cada vez que a espiral descreve uma revolução completa, expande-se em conformidade com a secção áurea.
Este script desenha a espiral áurea de Fibonacci no gráfico. Ele é simples e cômodo de usar.
Depois de iniciar o script, ele vai desenhar um quadrado e uma espiral. Se o quadrado for dimensionado incorretamente, você pode alterar o seu tamanho, e a espiral será imediatamente redesenhada. Redimensionar o quadrado até obter a forma desejada de uma espiral.<br20/>
Espero que você goste deste indicador.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7083
FX5_FiboSpiral
O indicador constrói no gráfico uma espiral dourada de Fibonacci.MadroGoldenFilte
O indicador emite quatro sinais para filtragem de 4 estratégias.
Waddah Attar Pivot Fibo Dayly Indicator
O indicador desenha a linha Pivot, sete níveis R (resistência) e sete níveis de S (suporte) com back-teste.Waddah Attar Weekly Pivot Fibo Indicator
Este indicador desenha a linha semanal de pivô tendo em conta sete níveis de resistência (R1, R2, R3 ...) e de suporte (S1, S2, S3 ...).