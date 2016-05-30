Participe de nossa página de fãs
MadroGoldenFilte - indicador para MetaTrader 4
O indicador emite quatro sinais para filtragem de 4 estratégias. Tendência quebrada:
Compra:
1 - fratura da tendência de baixa;
2 - cruzamento de duas EMA: a EMA 9 cruza para acima a EMA30;
3 - valor do momentum > 100.
Venda:
1 - fratura da tendência de alta;
2 - cruzamento de dois EMA: a EMA9 cruza para baixo a EMA30;
3 - momentum < 100.
A parte inferior do indicador na subjanela mostra o momentum e as setas que exibem o cruzamento de duass MA.
Tendência dourada:
Compra:
1 - fratura da tendência de baixa;
2 - a EMA5 cruza para baixo a SMMA15 (suavizada);
3 - Valor DeMarker > 0.5 tendo um Force Index >0.
Venda:
1 - fratura da tendência de alta;
2 - a EMA5 crua para baixo a SMMA15;
3 - valor DeMarker < 0.5 tendo Force Index< 0.
A parte média do indicador na subjanela emite sinais obrigatórias e setas que indicam o cruzamento de duas МА.
Cruzamento dourado:
Compra:
1 - a EMA5 cruza para cima a EMA15;
2 - valor RSI > 50, tendo um cruzamento para cima da MACD, e cruzamento para cima da ADX.
Venda:
1 - cruzamento das МА suavizadas: a EMA5 cruza para baixo a EMA15;
2 - RSI < 50, mais o cruzamento para baixa da MACD, mais o cruzamento para baixo da ADX.
A parte superior do gráfico emite o sinal e as setas no cruzamento de duas МА.
Linhas douradas:
Quando o preço passa por fortes níveis de suporte e resistência, podemos obter um bom sinal de confirmação para compra ou venda, basta observar os três sinais do indicador.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7079
