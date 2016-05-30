Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Waddah Attar Trend - indicador para MetaTrader 4
O indicador Waddah Attar Trend é fácil de usar e é muito sensível aos sinais de compra ou venda.
Basta comprar quando o sinal estiver verde e vender quando estiver vermelho. Você pode usá-lo em qualquer timeframe, mas cuidado com os seus alvos e stops.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7078
