Indicadores

Waddah Attar Trend - indicador para MetaTrader 4

Ahmad Waddah Attar
Visualizações:
1261
Avaliação:
(20)
Publicado:
O indicador Waddah Attar Trend é fácil de usar e é muito sensível aos sinais de compra ou venda.
Basta comprar quando o sinal estiver verde e vender quando estiver vermelho. Você pode usá-lo em qualquer timeframe, mas cuidado com os seus alvos e stops.




Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7078

