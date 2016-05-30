A divergência (ou discrepância) é uma ferramenta poderosa para indicar pontos pivô do preço a partir das zonas de suporte ou resistência. Normalmente, isto dá sinais mais anteriores do que aqueles obtidos a partir dos indicadores baseados na média móvel. Ele pode ser aplicado com sucesso em muitos indicadores técnicos e, geralmente, apresenta bons resultados.





Especificamente, este indicador constrói uma linha de divergência entre o preço e o indicador OsMA. Ele emite sinais de compra ou venda de acordo com o tipo de divergência apresentada no gráfico. Além disso, o indicador é capaz de construir uma linha de divergência para o histórico completo do preço situado nos limites de um gráfico definido.







A divergência "touro" ("bullish") vai ser desenhada com linhas verdes em ambas as janelas, isto é, tanto no gráfico principal como no gráfico do indicador OsMA.







A divergência "urso" ("bearish") é exibida com uma linha vermelha em ambos os gráficos.

Espero que este indicador serva como uma ferramenta cômoda para você.





Alterações na versão 1.5:

Foi corrigido o erro ao atualizar "ao vivo" as linhas de divergência, durante o fluxo de cotações;

Foi adicionado ao indicador um sinal sonoro de alerta que pode ser ativado ou desativado nas configurações do programa.

A divergência clássica é construída usando linhas sólidas e a divergência oculta, usando uma linha pontilhada.

Alterações na versão 2.0:

O código foi reescrito a partir de zero para tornar o indicador mais rápido.

Agora, o indicador não redesenha qualquer um dos seus sinais.

Foram feitas algumas melhorias com o algoritmo para a identificação de sinais.

Versão 2.1:

