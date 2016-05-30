A espiral de Fibonacci é uma das melhores ferramentas que podem ser obtidas ​​através das incríveis seqüências e números de Fibonacci. De acordo com muitos traders, é uma ferramenta poderosa para prever o comportamento dos mercados financeiros. A formação da espiral de Fibonacci pode ser observada na natureza: como exemplos podem servir a formação das conchas dos moluscos, das pétalas das flores, dos frutos, e até mesmo a formação de galáxias.A espiral de Fibonacci é uma espiral especial que cresce a partir de um centro com base na proporção áurea de Fibonacci (1:1.618). Cada vez que a espiral descreve uma revolução completa, expande-se em conformidade com a secção áurea.O indicador constrói no gráfico uma espiral dourada de Fibonacci. Ele é bem simples e flexível de usar, mas você precisa de entender como configurar inicialmente o programa.- Raio: raio inicial para construir a espiral.- GoldenSpiralCycle: este parâmetro indica quantos ciclos de revolução terá uma espiral antes de se expandir para a seção áurea. (por defeito: 1)- ClockWiseSpiral: Se for definido true, o indicador vai construir uma espiral no sentido horário, se for falso, anti-horário.-spiralColor1, spiralColor2: cores da espiral construída.























Depois de iniciar o indicador, ele vai chamar um quadrado e uma espiral. Se o quadrado estiver dimensionado incorretamente, você pode alterar o seu tamanho, e a espiral vai ser redesenhada com a chegada do próximo tick de preço. Redimensionar o quadrado até obter a forma desejada de uma espiral.Espero que você goste deste indicador.