FX5_FiboSpiral - indicador para MetaTrader 4
A espiral de Fibonacci é uma das melhores ferramentas que podem ser obtidas através das incríveis seqüências e números de Fibonacci. De acordo com muitos traders, é uma ferramenta poderosa para prever o comportamento dos mercados financeiros. A formação da espiral de Fibonacci pode ser observada na natureza: como exemplos podem servir a formação das conchas dos moluscos, das pétalas das flores, dos frutos, e até mesmo a formação de galáxias.
A espiral de Fibonacci é uma espiral especial que cresce a partir de um centro com base na proporção áurea de Fibonacci (1:1.618). Cada vez que a espiral descreve uma revolução completa, expande-se em conformidade com a secção áurea.
O indicador constrói no gráfico uma espiral dourada de Fibonacci. Ele é bem simples e flexível de usar, mas você precisa de entender como configurar inicialmente o programa.
- Raio: raio inicial para construir a espiral.
- GoldenSpiralCycle: este parâmetro indica quantos ciclos de revolução terá uma espiral antes de se expandir para a seção áurea. (por defeito: 1)
- ClockWiseSpiral: Se for definido true, o indicador vai construir uma espiral no sentido horário, se for falso, anti-horário.
-spiralColor1, spiralColor2: cores da espiral construída.
Depois de iniciar o indicador, ele vai chamar um quadrado e uma espiral. Se o quadrado estiver dimensionado incorretamente, você pode alterar o seu tamanho, e a espiral vai ser redesenhada com a chegada do próximo tick de preço. Redimensionar o quadrado até obter a forma desejada de uma espiral.
Espero que você goste deste indicador.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7082
