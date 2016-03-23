Индикатор дает четыре сигнала по 4 стратегиям.



Сломанный тренд:

Покупка:

1 - перелом нисходящего тренда;

2 - пересечение двух EMA: EMA 9 пересекает вверх EMA30;

3 - значение моментума > 100.

Продажа:

1 - перелом восходящего тренда;

2 - пересечение двух EMA: EMA9 пересекает вниз EMA30;



3 - моментум < 100.

Нижняя часть индикатора в подокне показывает моментум и стрелки, показывающие на пересечение двух MA.