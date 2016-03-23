Ставь лайки и следи за новостями
MadroGoldenFilte - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9307
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
Индикатор дает четыре сигнала по 4 стратегиям.
Сломанный тренд:
Покупка:
1 - перелом нисходящего тренда;
2 - пересечение двух EMA: EMA 9 пересекает вверх EMA30;
3 - значение моментума > 100.
Продажа:
1 - перелом восходящего тренда;
2 - пересечение двух EMA: EMA9 пересекает вниз EMA30;
3 - моментум < 100.
Нижняя часть индикатора в подокне показывает моментум и стрелки, показывающие на пересечение двух MA.
Золотой тренд:
Покупка:
1 - перелом нисходящего тренда;
2 - EMA5 пересекает вниз SMMA15 (сглаженную);
3 - Значение DeMarker > 0.5 при Force Index >0.
Продажа:
1 - перелом восходящего тренда;
2 - EMA5 пересекает вниз SMMA15;
3 - значение DeMarker < 0.5 при Force Index< 0.
Средняя часть индикатора в подокне дает обязательные сигналы и стрелки, показывающие на пересечение двух МА.
Золотое пересечение:
Покупка:
1 - EMA5 пересекает вверх EMA15;
2 - значение RSI > 50, плюс пересечение вверх MACD, плюс пересечение вверх ADX.
Продажа:
1 - пересечение сглаженных МА: EMA5 пересекает вниз EMA15;
2 - RSI < 50, плюс пересечение вниз MACD, плюс пересечение вниз ADX.
Верхняя часть графика также дает сигнал и стрелки на пересечение двух МА.
Золотые линии:
Когда цена проходит через сильные уровни поддержки или сопротивления, мы можем получить хороший подтверждающий сигнал к покупке или продаже, просто наблюдая три сигнала индикатора.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7079
