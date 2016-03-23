CodeBaseРазделы
MadroGoldenFilte - индикатор для MetaTrader 4

madro
Опубликован:
Индикатор дает четыре сигнала  по 4 стратегиям.  

  Сломанный тренд:

          Покупка:
               1 - перелом нисходящего тренда;
               2 - пересечение двух EMA: EMA 9 пересекает вверх EMA30;
               3 - значение моментума > 100.
          Продажа:
               1 - перелом восходящего тренда;
               2 - пересечение двух EMA: EMA9 пересекает вниз EMA30; 

              3 - моментум < 100.

Нижняя часть индикатора в подокне показывает моментум и стрелки, показывающие на пересечение двух MA.

     Золотой тренд:
          Покупка:
               1 - перелом нисходящего тренда;
               2 - EMA5 пересекает вниз SMMA15 (сглаженную);
               3 - Значение DeMarker > 0.5 при Force Index >0.
          Продажа:
               1 - перелом восходящего тренда;
               2 - EMA5 пересекает вниз SMMA15;
               3 - значение DeMarker < 0.5 при Force Index< 0.

Средняя часть индикатора в подокне дает обязательные сигналы и стрелки, показывающие на пересечение двух МА.
     Золотое пересечение:
          Покупка:
               1 - EMA5 пересекает вверх EMA15;
               2 - значение RSI > 50, плюс пересечение вверх MACD, плюс пересечение вверх ADX.
          Продажа:
               1 - пересечение сглаженных МА: EMA5 пересекает вниз EMA15;
               2 - RSI < 50, плюс пересечение вниз MACD, плюс пересечение вниз ADX.

Верхняя часть графика также дает сигнал и стрелки на пересечение двух МА.
Золотые линии:
          Когда цена проходит через сильные уровни поддержки или сопротивления, мы можем получить хороший подтверждающий сигнал к покупке или продаже, просто наблюдая три сигнала индикатора.

   

