Der Indikator gibt 4 Signale zur Filterung nach 4 Strategien. Der gebrochene Trend:

Kaufen:

1 - Bruch des fallenden Trends;

2 - Kreuzung von zwei EMAs: Der EMA9 kreuzt den EMA30 von unten nach oben;

3 - Momentum-Wert > 100.

Verkaufen:

1 - Bruch des steigenden Trends;

2 - Kreuzung von zwei EMAs: Der EMA9 kreuzt den EMA30 von oben nach unten;

3 - Momentum < 100.



Der untere Teil des Indikators zeigt im Subfenster das Momentum und die auf die Kreuzung von zwei MAs weisenden Pfeile.

Goldener Trend:

Kaufen:

1 - Bruch des fallenden Trends;

2 - EMA5 kreuzt den SMMA15 (geglättet) nach unten;

3 - Der DeMarker-Wert ist > 0.5 beim Force Index >0.

Verkaufen:

1 - Bruch des steigenden Trends;

2 - EMA5 kreuzt den SMMA15 nach unten;

3 - Der DeMarker-Wert ist < 0.5 beim Force Index< 0.



Der mittlere Teil des Indikators gibt im Subfenster die benötigten Signale und die auf die Kreuzung von zwei MAs weisenden Pfeile.

Goldene Kreuzung:

Kaufen:

1 - EMA5 kreuzt den EMA15 nach oben;

2 - Der RSI-Wert ist > 50, dazu Kreuzung des MACD nach oben und des ADX nach oben.

Verkaufen:

1 - Kreuzung der geglätteten MAs: EMA5 kreuzt den EMA15 nach unten;

2 - RSI < 50, dazu Kreuzung des MACD und des ADX nach unten.



Der obere Teil der Grfik gibt auch Signale und die auf die Kreuzung von zwei MAs weisenden Pfeile.

Goldene Linien:

Wenn der Preis die starken Unterstützungs- und Widerstandsebenen über- oder unterschreitet, können wir ein gutes bestätigendes Kauf- bzw. Verkaufssignal durch einfaches Beobachten der drei Signale des Indikators erzielen.



