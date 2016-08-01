CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

MadroGoldenFilte - Indikator für den MetaTrader 4

madro | German English Русский 中文 日本語 Português
Ansichten:
1243
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator gibt 4 Signale zur Filterung nach 4 Strategien.     Der gebrochene Trend:
          Kaufen:
               1 - Bruch des fallenden Trends;
               2 - Kreuzung von zwei EMAs: Der EMA9 kreuzt den EMA30 von unten nach oben;
               3 - Momentum-Wert > 100.
          Verkaufen:
               1 - Bruch des steigenden Trends;
               2 - Kreuzung von zwei EMAs: Der EMA9 kreuzt den EMA30 von oben nach unten; 
              3 - Momentum < 100.

Der untere Teil des Indikators zeigt im Subfenster das Momentum und die auf die Kreuzung von zwei MAs weisenden Pfeile.
     Goldener Trend:
          Kaufen:
               1 - Bruch des fallenden Trends;
               2 - EMA5 kreuzt den SMMA15 (geglättet) nach unten;
               3 - Der DeMarker-Wert ist > 0.5 beim Force Index >0.
          Verkaufen:
               1 - Bruch des steigenden Trends;
               2 - EMA5 kreuzt den SMMA15 nach unten;
               3 - Der DeMarker-Wert ist < 0.5 beim Force Index< 0.

Der mittlere Teil des Indikators gibt im Subfenster die benötigten Signale und die auf die Kreuzung von zwei MAs weisenden Pfeile.
     Goldene Kreuzung:
          Kaufen:
               1 - EMA5 kreuzt den EMA15 nach oben;
               2 - Der RSI-Wert ist > 50, dazu Kreuzung des MACD nach oben und des ADX nach oben.
          Verkaufen:
               1 - Kreuzung der geglätteten MAs: EMA5 kreuzt den EMA15 nach unten;
               2 - RSI < 50, dazu Kreuzung des MACD und des ADX nach unten.

Der obere Teil der Grfik gibt auch Signale und die auf die Kreuzung von zwei MAs weisenden Pfeile.
Goldene Linien:
          Wenn der Preis die starken Unterstützungs- und Widerstandsebenen über- oder unterschreitet, können wir ein gutes bestätigendes Kauf- bzw. Verkaufssignal durch einfaches Beobachten der drei Signale des Indikators erzielen.

   

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7079

Waddah Attar Trend Waddah Attar Trend

Der Indikator Waddah Attar Trend ist sehr einfach, sehr benutzerfreundlich und sehr sensibel zu Kauf- und Verkaufssignalen.

FX5_Divergence FX5_Divergence

Der Indikator stellt die Abweichungen zwischen dem Preis und dem Indikator OsMA fest. Er erzeugt ein Kauf- oder Verkaufssignal der Abweichungsart entsprechend.

FX5_FiboSpiral FX5_FiboSpiral

This indicator will plot Fibonacci golden spiral on the chart.

FX5_FiboSpiralScript FX5_FiboSpiralScript

Dieses Skript zeichnet die goldene Fibonacci-Spirale in der Grafik.