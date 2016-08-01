und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
MadroGoldenFilte - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1243
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator gibt 4 Signale zur Filterung nach 4 Strategien. Der gebrochene Trend:
Kaufen:
1 - Bruch des fallenden Trends;
2 - Kreuzung von zwei EMAs: Der EMA9 kreuzt den EMA30 von unten nach oben;
3 - Momentum-Wert > 100.
Verkaufen:
1 - Bruch des steigenden Trends;
2 - Kreuzung von zwei EMAs: Der EMA9 kreuzt den EMA30 von oben nach unten;
3 - Momentum < 100.
Der untere Teil des Indikators zeigt im Subfenster das Momentum und die auf die Kreuzung von zwei MAs weisenden Pfeile.
Goldener Trend:
Kaufen:
1 - Bruch des fallenden Trends;
2 - EMA5 kreuzt den SMMA15 (geglättet) nach unten;
3 - Der DeMarker-Wert ist > 0.5 beim Force Index >0.
Verkaufen:
1 - Bruch des steigenden Trends;
2 - EMA5 kreuzt den SMMA15 nach unten;
3 - Der DeMarker-Wert ist < 0.5 beim Force Index< 0.
Der mittlere Teil des Indikators gibt im Subfenster die benötigten Signale und die auf die Kreuzung von zwei MAs weisenden Pfeile.
Goldene Kreuzung:
Kaufen:
1 - EMA5 kreuzt den EMA15 nach oben;
2 - Der RSI-Wert ist > 50, dazu Kreuzung des MACD nach oben und des ADX nach oben.
Verkaufen:
1 - Kreuzung der geglätteten MAs: EMA5 kreuzt den EMA15 nach unten;
2 - RSI < 50, dazu Kreuzung des MACD und des ADX nach unten.
Der obere Teil der Grfik gibt auch Signale und die auf die Kreuzung von zwei MAs weisenden Pfeile.
Goldene Linien:
Wenn der Preis die starken Unterstützungs- und Widerstandsebenen über- oder unterschreitet, können wir ein gutes bestätigendes Kauf- bzw. Verkaufssignal durch einfaches Beobachten der drei Signale des Indikators erzielen.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7079
Der Indikator Waddah Attar Trend ist sehr einfach, sehr benutzerfreundlich und sehr sensibel zu Kauf- und Verkaufssignalen.FX5_Divergence
Der Indikator stellt die Abweichungen zwischen dem Preis und dem Indikator OsMA fest. Er erzeugt ein Kauf- oder Verkaufssignal der Abweichungsart entsprechend.
This indicator will plot Fibonacci golden spiral on the chart.FX5_FiboSpiralScript
Dieses Skript zeichnet die goldene Fibonacci-Spirale in der Grafik.