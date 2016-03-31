代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

MadroGoldenFilter - MetaTrader 4脚本

madro | Chinese English Русский Deutsch 日本語 Português
显示:
5959
等级:
(20)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

本指标根据4种策略过滤提供给我们4种信号:
     趋势被打断:
          买入:
               1 - 下跌趋势被打断;
               2 - 两个指数移动平均交叉: EMA9 向上交叉 EMA30;
               3 - 动量指标(Momentum)值 > 100.
          卖出:
               1 - 上升趋势被打断;
               2 - 两个指数移动平均交叉:EMA9 向下交叉 EMA30; 
               3 - 动量指标(Momentum)值 < 100.

下面的指示着动量指标而箭头指向两个MA的交叉: 
     金趋势:
          买入:
               1 - 下跌趋势被打断;
               2 - 两个移动平均交叉: EMA5 向上与 SMMA15 (平滑) 交叉;
               3 - DeMarker 指标值 > 0.5 & 强力指数指标值 >0.
          卖出:
               1 - 上升趋势被打断;
               2 - 两个移动平均交叉: EMA5 向下与 SMMA15交叉; 
               3 - DeMarker 指标值 < 0.5 & 强力指数指标值< 0.

中间的提供了所需的信号并且箭头指向两个MA的交叉:  
     金叉:
          买入:
               1 - 两个指数移动平均交叉: EMA5 向上交叉 EMA15;
               2 - RSI 指标值 > 50 & MACD 向上交叉 & ADX 向上交叉.
          卖出:
               1 - 两个指数移动平均交叉: EMA5 向下交叉 EMA15;
               2 - RSI 指标值 < 50 & MACD 向下交叉& ADX 向下交叉.

上面的提供了所需的信号, 箭头指向两个MA的交叉: 
金线:
          当价格超过了强阻力或者支撑时, 通过检查指标的这三个信号我们可以更好地确认买入或者卖出的信号.

   

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7079

Waddah Attar 趋势 Waddah Attar 趋势

Waddah Attar 趋势指标非常简单, 非常容易使用, 对买入和卖出信号非常敏感.

FX5_Divergence FX5_Divergence

本指标侦测价格与OsMA指标的背离. 根据其侦测到的背离类型, 它会生成买入或者卖出信号.

FX5_FiboSpiral FX5_FiboSpiral

本指标在图表上画出斐波那契黄金螺旋.

FX5_FiboSpiralScript FX5_FiboSpiralScript

本脚本会在图表上画出斐波那契黄金螺旋.