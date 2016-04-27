コードベースセクション
MadroGoldenFilte - MetaTrader 4のためのインディケータ

4つのストラテジーに基づいて4つのシグナルを出します。     ブロークントレンド:
          買い取引参考:
               1 - 下降トレンドがブレイクされるタイミング;
               2 - 2本のEMAの交差: 9日指数移動平均が30日指数移動平均を超えるタイミング;
               3 - 勢いが100以上になるタイミング
          売り注文参考:
               1 - 上昇トレンドがブレイクされるタイミング;
               2 - 2本のEMAの交差: 9日指数移動平均が30日指数移動平均を割るタイミング; 
              3 - 勢いが100以下になるタイミング

インジケータの下をベースにしてサブウィンドウに勢いと2本のMAの交差を示す矢印が表示されます。
     ゴールデントレンド:
          買い取引参考:
               1 - 下降トレンドがブレイクされるタイミング;
               2 - 5日指数移動平均が15日平滑移動平均を超えるタイミング;
               3 - デマーカー値が0.5以上になり、Force Indexが0以上になるタイミング
          売り注文参考:
               1 - 上昇トレンドがブレイクされるタイミング;
               2 - 5日指数移動平均が15日平滑移動平均を割るタイミング;
               3 - デマーカー値が0.5以下になり、Force Indexが0以下になるタイミング

インジケータの中央をベースにしてサブウィンドウに取引シグナルと2本のMAの交差を示す矢印が表示されます。
     ゴールデンクロス:
          買い取引参考:
               1 - 5日指数移動平均が15日指数移動平均を超えるタイミング;
               2 - RSI値が50以上となり、価格がMACDを超えるとともに、ADXを超えるタイミング
          売り注文参考:
               1 - 5日指数移動平均が15日指数移動平均を割るタイミング;
               2 - RSI値が50以下となり、価格がMACDを割るとともに、ADXを割るタイミング

インジケータの上をベースにしてサブウィンドウに取引シグナルと2本のMAの交差を示す矢印が表示されます。
ゴールデンライン:
          価格が強いレジスタンス･サポートレベルと交差する場合、ただインジケータを見て、良い買いまたは売りのシグナルが受けられます。

   

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7079

