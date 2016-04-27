私たちのファンページに参加してください
MadroGoldenFilte - MetaTrader 4のためのインディケータ
4つのストラテジーに基づいて4つのシグナルを出します。 ブロークントレンド:
買い取引参考:
1 - 下降トレンドがブレイクされるタイミング;
2 - 2本のEMAの交差: 9日指数移動平均が30日指数移動平均を超えるタイミング;
3 - 勢いが100以上になるタイミング
売り注文参考:
1 - 上昇トレンドがブレイクされるタイミング;
2 - 2本のEMAの交差: 9日指数移動平均が30日指数移動平均を割るタイミング;
3 - 勢いが100以下になるタイミング
インジケータの下をベースにしてサブウィンドウに勢いと2本のMAの交差を示す矢印が表示されます。
ゴールデントレンド:
買い取引参考:
1 - 下降トレンドがブレイクされるタイミング;
2 - 5日指数移動平均が15日平滑移動平均を超えるタイミング;
3 - デマーカー値が0.5以上になり、Force Indexが0以上になるタイミング
売り注文参考:
1 - 上昇トレンドがブレイクされるタイミング;
2 - 5日指数移動平均が15日平滑移動平均を割るタイミング;
3 - デマーカー値が0.5以下になり、Force Indexが0以下になるタイミング
インジケータの中央をベースにしてサブウィンドウに取引シグナルと2本のMAの交差を示す矢印が表示されます。
ゴールデンクロス:
買い取引参考:
1 - 5日指数移動平均が15日指数移動平均を超えるタイミング;
2 - RSI値が50以上となり、価格がMACDを超えるとともに、ADXを超えるタイミング
売り注文参考:
1 - 5日指数移動平均が15日指数移動平均を割るタイミング;
2 - RSI値が50以下となり、価格がMACDを割るとともに、ADXを割るタイミング
インジケータの上をベースにしてサブウィンドウに取引シグナルと2本のMAの交差を示す矢印が表示されます。
ゴールデンライン:
価格が強いレジスタンス･サポートレベルと交差する場合、ただインジケータを見て、良い買いまたは売りのシグナルが受けられます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7079
