4つのストラテジーに基づいて4つのシグナルを出します。 ブロークントレンド:

買い取引参考:

1 - 下降トレンドがブレイクされるタイミング;

2 - 2本のEMAの交差: 9日指数移動平均が30日指数移動平均を超えるタイミング;

3 - 勢いが100以上になるタイミング

売り注文参考:

1 - 上昇トレンドがブレイクされるタイミング;

2 - 2本のEMAの交差: 9日指数移動平均が30日指数移動平均を割るタイミング;

3 - 勢いが100以下になるタイミング



インジケータの下をベースにしてサブウィンドウに勢いと2本のMAの交差を示す矢印が表示されます。

ゴールデントレンド:

買い取引参考:

1 - 下降トレンドがブレイクされるタイミング;

2 - 5日指数移動平均が15日平滑移動平均を超えるタイミング;

3 - デマーカー値が0.5以上になり、Force Indexが0以上になるタイミング

売り注文参考:

1 - 上昇トレンドがブレイクされるタイミング;

2 - 5日指数移動平均が15日平滑移動平均を割るタイミング;

3 - デマーカー値が0.5以下になり、Force Indexが0以下になるタイミング



インジケータの中央をベースにしてサブウィンドウに取引シグナルと2本のMAの交差を示す矢印が表示されます。

ゴールデンクロス:

買い取引参考:

1 - 5日指数移動平均が15日指数移動平均を超えるタイミング;

2 - RSI値が50以上となり、価格がMACDを超えるとともに、ADXを超えるタイミング

売り注文参考:

1 - 5日指数移動平均が15日指数移動平均を割るタイミング;

2 - RSI値が50以下となり、価格がMACDを割るとともに、ADXを割るタイミング



インジケータの上をベースにしてサブウィンドウに取引シグナルと2本のMAの交差を示す矢印が表示されます。

ゴールデンライン:

価格が強いレジスタンス･サポートレベルと交差する場合、ただインジケータを見て、良い買いまたは売りのシグナルが受けられます。



